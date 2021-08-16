Экс-министр транспорта назначена главой Государственной страховой организации

Экс-министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева назначена на должность главы Государственной страховой организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 10 августа 2021 года Гулмира Абдралиева указом президента была освобождена от должности министра транспорта и коммуникаций в связи с переходом на другую работу. Она занимала должность всего пять месяцев.

Бывший глава Госстраховой организации Мырзабек Жыпаркулов в начале августа был назначен руководителем аппарата мэрии города Бишкека. Но сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию.

ОАО «Государственная страхования организация» создана постановлением правительства в 2015 году. Ее единственным учредителем является Фонд по управлению госимуществом. «Госстраховая организация» осуществляет деятельность по обязательным и добровольным видам страхования на основании лицензий, выданных Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком.