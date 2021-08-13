Перенос учебного года. Чиновники надеются на успешный турсезон

Перенос начала учебного года на 15 сентября даст хороший эффект для продления летнего туристического сезона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.

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По ее словам, многие сейчас отдыхают на побережье озера Иссык-Куль семьями, с детьми. «К сожалению, в 2020 году была напряженная эпидситуация, турсезон получился не таким, как мы хотели. Обстоятельства форс-мажорные были. Поэтому мы концептуально подошли к подготовке летнего турсезона 2021 года, утвердили алгоритмы и требования по санитарным нормам и правилам в сфере туризма совместно с Минздравом», — сказала Кыял Кенжематова.

Она добавила, что перенос учебного года позволит внутренним туристам отдохнуть во время бархатного сезона.

«Температура воздуха будет около 23 градусов. Чистый воздух, людей мало, плюс цены могут в сентябре понизиться», — отметила Кыял Кенжематова.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.