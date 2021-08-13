В Кыргызстане за сутки выявили еще 468 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 262 случая, Оше — 3, Чуйской области — 72, Ошской — 12, Таласской — 8, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 37, Баткенской — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 171 тысячу 238 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.