Засуха в Сирии и Ираке в начале 2000-х годов стала одним из триггеров для революций на Ближнем Востоке и последующей фактической гибели государств. Об этом на круглом столе в Бишкеке напомнил политолог Денис Бердаков.

«В докладе Всемирного банка от 2009 года говорилось о возможном голоде на Севере Африки — в Сирии и Ираке. Эта информация поступала, но ее игнорировали. Чем все кончилось, вы прекрасно знаете — революциями и фактическим демонтажем этих государств. Точно такой плохой прогноз по засухе есть сегодня и для нас. В Афганистане урожайность упала на 30-40 процентов, практически такие же показатели в Кыргызстане. В Казахстане — падеж скота и тоже засуха. Мы вступаем в ту же ситуацию, но не видим опасных последствий», — предостерег эксперт.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается ощутимое сокращение урожая по всем видам культур. В министерстве уверяют, что принимают меры для уменьшения последствий засухи.