Минсельхоз о продовольственной безопасности: Мы остались у разбитого корыта

Наплевательское отношение к сельскому хозяйству в течение последних десятилетий и финансирование отрасли по остаточному принципу привели к тому, что сегодня Кыргызстан остался у разбитого корыта. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев.

«После пандемии прошлого года и засухи этого у нас наконец-то обратили внимание на сельское хозяйство. Годами аграрии оставались один на один со своими проблемами. Финансировались в последнюю очередь. И как итог — сегодня мы, как та старуха в сказке, остались у разбитого корыта. Всплыли наружу все копившиеся десятилетиями проблемы — это и разрушенные на 60 процентов ирригационные сети, из-за которых потеря поливной воды составляет 30-40 процентов, и многое другое», — сказал он.

По словам чиновника, на сегодня из-за засухи по Кыргызстану ожидается падение урожайности зерновых культур на 30-35 процентов. Министерством принимаются меры, чтобы избежать тяжелых последствий.

«Главные показатели продовольственной безопасности — это наличие продуктов, их доступность для пользователей и рентабельность цены. Осенью этого года мы должны заложить урожай будущего года. Для регулирования цен на корма, которые также влияют и на другие продукты, мы инициировали и ввели запрет на вывоз из республики кормов, отменили НДС на их импорт. Ввели квоты на импорт сахара и сахарной свеклы, мяса. Работаем над увеличением кредитного портфеля для фермеров. Для примера, в этом году 9,5 тысячи фермеров получили льготные кредиты. Но этого мало, если учесть, что в стране 453 тысячи фермерских хозяйств. Необходимо дополнительное финансирование из бюджета», — отметил он.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается ощутимое сокращение урожая по всем видам культур.