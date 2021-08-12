Болеем за наших! В суперфинал телепроекта «Кондитер» прошла Анара Мурзакулова

Кыргызстанка, кондитер из Москвы Анара Мурзакулова прошла в суперфинал пятого сезона популярного телепроекта «Кондитер» на российском развлекательном канале «Пятница». Об этом стало известно в эфире телеканала.

34-летняя кыргызстанка прошла кастинг и попала на телепередачу. На проекте она представила торт с фигуркой девочки в национальном кыргызском костюме и с комузом. Десерт состоял из двух ярусов и двойной начинки — капучино с шоколадным кремом.

Ведущий, известный кондитер России Ренат Агзамов, попробовав торт, был в восторге, как и остальные члены жюри.

«Трое членов жюри получили неизгладимое удовольствие от дегустации. Хочу сказать, что это один из самых вкусных тортов за все пять сезонов проекта «Кондитер» в шоколадном исполнении. Это стопроцентная готовая начинка. Если бы вы мне дали рецепт, я бы прямо сейчас с удовольствием в своих заказных премиальных магазинах начал бы продавать его хоть с сегодняшнего дня. Это готовый коммерческий рецепт для продажи. Анара, вы чудо, вы хит, вы гений. Вы в финале», — сказал Ренат Агзамов.

В финале шесть конкурсантов должны были приготовить торт в виде избушки для звездного заказчика — на этот раз им была комедийная актриса и ведущая Наталья Медведева. Анара сделала торт не в виде избушки, а в виде горы и сидящих рядом людей. Вкус торта понравился Медведевой и Агзамову.

В итоге Анара Мырзакулова прошла в суперфинал. Теперь кыргызстанка будет бороться за приз в 1 миллион рублей и звание главного народного кондитера России.

Анара Мурзакулова рассказала, что живет в Москве последние 10 лет и три года мечтала попасть на телепроект. У нее есть аккаунт в Instagram. Подписывайтесь, там она публикует свои работы.