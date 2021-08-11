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Общество

13 миллионов планируют потратить в Таласе на шоу в честь Дня независимости

В Таласской области накануне Дня независимости пройдет театрализованное шоу «Урааным Манас». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на подготовку и проведение мероприятия планируется потратить 13 миллионов 740 тысяч сомов. Тендер объявил Национальный культурный центр Кыргызской Республики.

На художественное оформление сцены для мероприятия, которое пройдет в национальном комплексе «Манас Ордо» с 25 по 29 августа, заложено 3 миллиона 200 тысяч сомов. Отмечается, что подрядчик должен разработать и представить эскизы декораций, реквизитов, всех декорационных элементов, включая логотипы, эмблемы, графические элементы, оформить сцену согласно сценарию. Также ему будет необходимо изготовить, оформить и установить городок кочевников и другие объекты.

Остальные 10 миллионов 540 тысяч сомов уйдут на проведение шоу и фейерверк.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203685/
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