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Общество
Сюжет: COVID-19

Ложная тревога. Минздрав решил продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Министерство здравоохранения и социального развития возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca после выявленных побочных проявлений у военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Применение вакцины AstraZeneca по республике будет возобновлено с 9 августа. Все зарегистрированные побочные проявления после иммунизации носят несерьезный характер, они присущи при вакцинации и походят в течение 12-24 часов», — сообщили в Минздраве.

По данным медиков, состояние 56 военнослужащих воинской части села Ала-Бука Джалал-Абадской области, находящихся под медицинским наблюдением с 5 августа, удовлетворительное.
«Военнослужащие направлены для дальнейшего наблюдения в медицинскую часть. Клинические симптомы, характерные после введения вакцин (гипертермия выше 39 градусов, головная боль), оценены как ответная реакция организма на введение вакцины. Причины связаны с тревожным состоянием (страхом, беспокойством) молодых людей», — отметили в Минздраве.

Ранее Минздрав сообщал, что в Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных проявлений после вакцинации AstraZeneca. Были выявлены побочные проявления после вакцинации у военнослужащих воинской части в селе Ала-Бука, получивших вакцину Astra Zeneca против COVID-19.

Всего прививку получили 90 военнослужащих. У четверых наблюдались реакции с различной клинической симптоматикой: повышение температуры выше 39 градусов, сильная головная боль, у сорока— субфебрильная температура. После этого чиновники решили приостановить вакцинацию этим препаратом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203444/
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