AstraZeneca. В Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных явлений

В Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных проявлений после вакцинации AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

«Наличие строгой системы надзора за любыми нежелательными явлениями в поствакцинационном периоде позволило выявить побочные проявления после вакцинации у военнослужащих воинской части в селе Ала-Бука, получивших вакцину Astra Zeneca против COVID-19», — отметили в ведомстве.

Всего прививку получили 90 военнослужащих. У четверых наблюдались реакции с различной клинической симптоматикой: повышение температуры выше 39 градусов, сильная головная боль, у сорока— субфебрильная температура. «Для дополнительного наблюдения 44 военнослужащих взяты под наблюдение медицинских работников. У всех пациентов состояние стабильное», — отметили в ведомстве.

Всего в Джалал-Абадскую область распределено 4 тысячи доз вакцины, из них прививки получили 211 человек. На место выехали заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматулаев, а также ответственные специалисты.

«В настоящее время мы не знаем, были ли некоторые или все эти события вызваны вакциной или другими случайными факторами. Мы понимаем озабоченность людей и будем продолжать делиться последней информацией по этой теме, как только обзор будет завершен. МЗиСР предприняты шаги по усилению мониторинга безопасности вакцин. Применение данной серии вакцины временно приостановлено до установления причинно-следственных связей данных побочных проявлений с вакциной», — отметили в ведомстве.