Митинг против разработки рудника. В Лейлек прибыл глава области

К митингующим против разработки золоторудного месторождения прибыл представитель президента в Баткене Абдикарим Алимбаев. Об этом 24.kg сообщили участники акции.

По их словам, глава области обещал освободить задержанных жителей села Катран.

«По его словам, задержаны семь человек. Он обещал освободить их и выполнить другие требования митингующих. Попросил людей открыть дорогу Исфана — Ош, но люди не верят. Они говорят, что разойдутся только после выполнения их требований», — сообщили местные жители.

Митингующие обратились к президенту Садыру Жапарову взять вопрос на контроль и не допустить разработки месторождения.

По данным пресс-службы полпреда, 3 августа у месторождения собрались 150 человек. Они не пропустили технику компании «Апрельское АZI» к месту разработки. 4 августа 40-50 местных жителей избили сотрудников и разбили стекло автомобиля компании. В результате четыре человека обратились в больницу. По факту возбуждено уголовное дело по незаконному перекрытию дороги и хулиганству.