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Общество

В Минздраве прокомментировали смерть 18-летней роженицы в Караколе

Беременность 18-летней жительницы Тюпа, скончавшейся в Иссык-Кульской областной объединенной больнице, протекала на фоне анемии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным координатора по родовспоможению Иссык-Кульской области Тилек Айдыралиевой, роженица С.У., 2003 года рождения, состояла на учете по беременности с 12-й недели.

«В роддом поступила 30 июля со схватками. Родила 31 июля в 16.50. Ребенок родился весом 2,9 килограмма, по шкале Апгар 8 баллов. Роды осложнились кровотечением, плотным прикреплением плаценты. Роженицу пролечили в соответствии с клиническим протоколом. Ей перелили кровь. Объем циркулирующей крови был восстановлен. Однако кровотечение возобновилось через 2,5 часа. Пациентку взяли на операцию для оперативной остановки кровотечения, но позже кровотечение снова возобновилось. Был собран консилиум. Проведена еще одна операция. Несмотря на проведение всех соответствующих мероприятий, роженица скончалась», — проинформировали в Минздраве.

По данным специалистов, у нее развились ДВС-синдром и полиорганная недостаточность.

По данному случаю Минздрав проведет анализ медицинской документации, о результатах будет сообщено дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203329/
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