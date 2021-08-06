В Минздраве прокомментировали смерть 18-летней роженицы в Караколе

Беременность 18-летней жительницы Тюпа, скончавшейся в Иссык-Кульской областной объединенной больнице, протекала на фоне анемии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.
По данным координатора по родовспоможению Иссык-Кульской области Тилек Айдыралиевой, роженица С.У., 2003 года рождения, состояла на учете по беременности с 12-й недели.
«В роддом поступила 30 июля со схватками. Родила 31 июля в 16.50. Ребенок родился весом
По данным специалистов, у нее развились ДВС-синдром и полиорганная недостаточность.
По данному случаю Минздрав проведет анализ медицинской документации, о результатах будет сообщено дополнительно.