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Общество

Приятно познакомиться. Хабиб Нурмагомедов опубликовал снимки с Садыром Жапаровым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии со встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Приятно было познакомиться. Спасибо вам большое за помощь и поддержку в организации турнира Eagle FC у вас в стране. Мы еще вернемся сюда с турниром в следующем году», — подписал публикацию спортсмен.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о Рустаме Жапарове и Тай-Мурасе Ташиеве.

Напомним, что Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом организации EFC в полулегком весе. Поединок прошел в спортивном комплексе Чолпон-Аты. В рамках турнира прошли еще 16 рейтинговых боев, в которых в октагон вышли бойцы из России, Кыргызстана и Казахстана. Почетным гостем на мероприятии стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203201/
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