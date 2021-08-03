Хабиб Нурмагомедов прибыл в Кыргызстан

Чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов сегодня прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщает Eagle Fighting Championship.

В международном аэропорту «Манас» его встретили представители организационного комитета турнира EFC 38. Хабиб Нурмагомедов приехал вместе с Зубайрой Тухуговым, Имаром Нурмагомедовым и Усманом Нурмагомедовым, которые входят в его команду.

В городе Чолпон-Ате спортсмен станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет сегодня на ипподроме Чолпон-Аты. Начало турнира в 17.00.

Кард ивента включает в себя 19 поединков, главным из которых станет противостояние Руслана Яманбаева (Россия) и Бусурманкула Абдибаит уулу (Кыргызстан).