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Спорт

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Кыргызстан

Чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов сегодня прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщает Eagle Fighting Championship.

В международном аэропорту «Манас» его встретили представители организационного комитета турнира EFC 38.  Хабиб Нурмагомедов приехал вместе с Зубайрой Тухуговым, Имаром Нурмагомедовым и Усманом Нурмагомедовым, которые входят в его команду.

В городе Чолпон-Ате спортсмен станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет сегодня на ипподроме Чолпон-Аты. Начало турнира в 17.00.

Кард ивента включает в себя 19 поединков, главным из которых станет противостояние Руслана Яманбаева (Россия) и Бусурманкула Абдибаит уулу (Кыргызстан).
Ссылка: https://24.kg/sport/202987/
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