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Спорт

Чемпион Хабиб Нурмагомедов рассказал о Рустаме Жапарове и Тай-Мурасе Ташиеве

Президент Садыр Жапаров поддержал проведение турнира Eagle FC в Чолпон-Ате. Об этом на пресс-конференции сообщил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

По его словам, подобные встречи проводить без помощи тяжело, а организация прошедшего накануне турнира — это хороший вклад в развитие молодого поколения.

Он также прокомментировал встречу с сыновьями президента и главы ГКНБ Рустамом Жапаровым и Тай-Мурасом Ташиевым. «Приняли меня здорово. Кроме как хорошее, ничего про них сказать не могу», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что накануне спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео и показал, как Рустам Жапаров и Тай-Мурас Ташиев привезли его на завтрак в четыре часа утра. Стол накрыли в столичном кафе «Арзу».
Ссылка: https://24.kg/sport/203160/
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