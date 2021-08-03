20-30 тысяч сомов. Какой оклад хотели бы получать врачи в Кыргызстане

Даже на повышенную зарплату без дополнительного дохода очень трудно выжить. Об этом 24.kg сообщили врачи, работающие в государственных организациях здравоохранения.

По их словам, за июль молодые специалисты получили на 2,5 тысячи сомов больше. «Но это всего 7,5 тысячи сомов. Так как средняя зарплата по стране 17 тысяч, считаю правильным, чтобы размер оклада врача был в два раза больше, то есть 34 тысячи сомов минимум. Тогда врач мог бы работать на одной работе и сконцентрироваться на ней, держаться за нее. А так приходится в нескольких местах работать, что снижает и ответственность, и качество. Достойный заработок мог бы многое изменить», — написала читательница из числа медиков.

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«Дополнительные 2,5 тысячи сомов тоже очень приятно. Но вообще, на такие деньги без дополнительного дохода очень трудно выжить. Практически невозможно. Мне кажется, что оклад должен быть минимум 20 тысяч сомов. Потому что профессия врача требует постоянного вложения в свои знания», — поделилась своим мнением другой врач.

Напомним, базовый оклад врача с 2011 года был установлен в размере 5 тысяч сомов, средних медработников — 4,3 тысячи сомов. С 1 июля оклад им повысили на 50 процентов. Оклад врача вырос до 7,5 тысячи, медсестер до 6,5 тысячи. Пропорционально новому окладу исчисляются и все другие законодательно утвержденные надбавки (за категорию, работу в отдаленных регионах, стаж).

Семейным врачам с 1 апреля 2021-го оклад повысили на 100 процентов, при этом им отменили доплаты за выполненные индикаторы. В результате у многих это привело к уменьшению зарплаты. Повышение почувствовали молодые специалисты без стажа и категорий.

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