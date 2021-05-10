Семейный врач без стажа и категории будет получать около 10 тысяч сомов

Сертифицированным семейным врачам поликлиник стали начислять зарплату по новому тарифу. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, зарплата семейного врача и врача общей практики с учетом надбавок в среднем составит 17 тысяч сомов. Молодой специалист, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч (без вычета налогов).

Новая тарификация введена с апреля 2021 года. Базовый оклад повысили с 5 до 10 тысяч сомов. Сохраняются все надбавки и компенсационные доплаты к базовому окладу, в частности, за работу в условиях высокогорья и отдаленных зонах КР, в сельской местности, а также в особых условиях труда.

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Кроме того, сохраняются стимулирующие надбавки за ученую степень — лицам, имеющим почетные звания «Заслуженный врач КР», «Заслуженный работник здравоохранения КР», за квалификационную категорию, выслугу лет. Остается и дополнительная зарплата, распределяющаяся через коэффициент трудового участия (КТУ). Отменены доплаты за результаты работы на основе 12 индикаторов, внедренные в 2018-м.

«Повышение базового оклада позволит привлечь молодых специалистов, особенно в регионы, где отмечается острая нехватка медработников, а также повысить статус семейного врача», — заметили в ФОМС.

Базовый оклад — это фиксированный размер оплаты труда работников за исполнение должностных обязанностей на одну ставку за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Отметим, что в среднем по стране семейные врачи в 2020 году получали 22 тысячи сомов.