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Общество

В Караколе из-за выхода из берегов реки затопило зоопарк

Из-за выхода из берегов реки Каракол в одноименном городе затопило единственный зоопарк. Об этом сообщает фонд «Бугу-Эне».

По его данным, ломаются ограждения, подмыло единственный домик, где обедают сотрудники. Смывает дорожки, повредились кабели и нет света.

«Как можем, переводим животных на более сухие участки. Ремонт теперь потребует затрат из и без того скудных финансов», — сказали в фонде и попросили всех неравнодушных помочь с восстановлением зоопарка.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что в связи с подъемом уровня воды в реке Каракол и угрозой затопления близлежащих домов владельцы 27 домов были эвакуированы. Местный парк также оказался затопленным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202777/
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