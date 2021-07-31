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Общество

В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население

В связи с подъемом уровня воды в реке Каракол и угрозой затопления близлежащих домов владельцы 27 домов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, выкорчеваны сады и деревья, растущие вдоль реки. Один мост сейчас находится в аварийном состоянии. Парк, расположенный в Караколе, затоплен.

«Ведутся работы по выявлению опасных участков реки Каракол. Готовится к эксплуатации инженерная техника Службы гражданской защиты города», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 30 июля, в 4.30 в Иссык-Кульской области, в Балыкчи, на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели. Несколько дорог были временно закрыты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202770/
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