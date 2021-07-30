Скандальный ПДП. Суд не удовлетворил иск управления капстроительства мэрии

Городской суд не удовлетворил ходатайство управления капитального строительства мэрии Бишкека о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи апелляционной жалобы. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, суд не будет рассматривать жалобу управления капстроительства столичного муниципалитета на решение административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки центральной части города недействительным.

Напомним, ранее горожане подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал Бишкекский горкенеш. Административный суд столицы удовлетворил их иск. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

В управлении капитального строительства мэрии утверждают, что не знали о решении административного суда, и просят восстановить пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы.