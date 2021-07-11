Скандальный ПДП. Управление мэрии Бишкека не знало о решении суда по его отмене

Управление капитального строительства мэрии Бишкека не знало о решении административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки центральной части столицы недействительным. Об этом говорится в ходатайстве подразделения столичного муниципалитета.

УКС просит городской суд восстановить пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы.

«Управление капитального строительства узнало о принятом 27 января решении административного суда только 13 апреля из поручения вице-мэра», — говорится в ходатайстве.

В подразделении добавили, что у них работает только один юрист, который, помимо участия в судебных процессах, ведет работу по другим правовым вопросам УКС.

Фото 24.kg. Ходатайство УКС о восстановлении срока на подачу апелляции

Отметим, что судебное заседание назначено на завтра, 12 июля.

Напомним, ранее горожане подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал именно БГК. Административный суд столицы удовлетворил их иск. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.