Несчастный случай в «Золотых песках». Аквапарк не проверяли из-за моратория

Аквапарк на пляже пансионата «Золотые пески» в селе Бостери не проверяли из-за действующего моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства. Об этом 24.kg сообщил начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции по Чолпон-Ате, Балыкчи, Иссык-Кульскому и Тонскому районам Чындыкбек Матисаев.

По его словам, из-за запрета объекты не проверяются уже три года.

«В этом году его тоже продлили, надеюсь, в следующем году отменят. Когда мы сами инициировали проверки, Минэкономики нам отказало. Сейчас комиссия в составе представителей МЧС, управления архитектуры, акима района и других лиц находится на месте», — сказал Чындыкбек Матисаев.

Напомним, трагедия произошла накануне. Купавшегося на пляже молодого человека затянуло в трубу, по которой из озера в аквапарк закачивалась вода. Его тело смогли извлечь только спустя несколько часов при помощи тяжелой техники и спасателей МЧС. Начато досудебное производство.