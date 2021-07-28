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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке на ремонт закроют сразу пять улиц

В Бишкеке с 30 июля на реконструкцию закроют сразу пять улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ремонт начнут на отрезках улиц:

  • Шабдана Баатыра от улицы Ауэзова до улицы Мин Булак. Водители могут объехать этот участок по улице Сатыбалдиева;
  • Турусбекова от улицы Боталиева до улицы Ташкентской. Альтернативными для проезда будут проспект Манаса и улица Махатмы Ганди;
  • Элебаева от улицы Кулатова до улицы Толстого. Объехать можно по улицам Ибраимова и Байтика Баатыра;
  • Тимура Фрунзе от улицы Гагарина до улицы Ахунбаева. Альтернативные улицы для проезда — Сон-Кол и Казиева;
  • Маликова от улицы Гагарина до улицы Алыбаева. Альтернативной дорогой станет улица Репина.

После реконструкции ширина проезжей части дорог будет составлять от 8 до 9 метров, с обеих сторон построят тротуары и ирригационную сеть. На улице Элебаева предусмотрена парковка.

В мэрии напомнили, что реконструкция проводится в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети Бишкека за счет средств КНР. Она рассчитана на два года. В 2021 году запланирована реконструкция 44 дорог, на 2022-й — 16 улиц общей протяженностью более 70 километров, также строительство пяти мостов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202382/
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