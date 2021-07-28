В Бишкеке на ремонт закроют сразу пять улиц

В Бишкеке с 30 июля на реконструкцию закроют сразу пять улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ремонт начнут на отрезках улиц:

Шабдана Баатыра от улицы Ауэзова до улицы Мин Булак. Водители могут объехать этот участок по улице Сатыбалдиева;

Турусбекова от улицы Боталиева до улицы Ташкентской. Альтернативными для проезда будут проспект Манаса и улица Махатмы Ганди;

Элебаева от улицы Кулатова до улицы Толстого. Объехать можно по улицам Ибраимова и Байтика Баатыра;

Тимура Фрунзе от улицы Гагарина до улицы Ахунбаева. Альтернативные улицы для проезда — Сон-Кол и Казиева;

Маликова от улицы Гагарина до улицы Алыбаева. Альтернативной дорогой станет улица Репина.

После реконструкции ширина проезжей части дорог будет составлять от 8 до 9 метров, с обеих сторон построят тротуары и ирригационную сеть. На улице Элебаева предусмотрена парковка.

В мэрии напомнили, что реконструкция проводится в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети Бишкека за счет средств КНР. Она рассчитана на два года. В 2021 году запланирована реконструкция 44 дорог, на 2022-й — 16 улиц общей протяженностью более 70 километров, также строительство пяти мостов.