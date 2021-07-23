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Общество
Сюжет: COVID-19

Кого включили в перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация

Министерство здравоохранения и социального развития расширило перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, во многих странах мира введено обязательное вакцинирование против коронавирусной инфекции некоторых категорий граждан, работающих в сфере услуг.

В перечень включены:

  • работа, связанная с оказанием услуг в сфере коммунального обслуживания и жизнеобеспечения;
  • работа, связанная с производством и перерабатывающей промышленностью;
  • работа, связанная с оказанием медицинских услуг, независимо от форм собственности;
  • работа, связанная с оказанием услуг населению независимо от форм собственности;
  • работа, связанная с оказанием пассажирских и авиаперевозок;
  • работа, связанная с организацией культуры, досуга, связи и телекоммуникации населению;
  • работа в государственных учреждениях, министерствах и ведомствах и его структурных подразделениях.

В справке отмечено, что обязательность вакцинации не противоречит Основному закону страны.

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«Пункт 2 статьи 23 Конституции гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям», — указывается в документе.

Ведомство отмечает, что в условиях распространения инфекции ограничительными мерами выступает введение обязательной вакцинации определенных групп населения, деятельность которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При этом вакцинация не является принудительной.

«В Законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» указано, что отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в учреждения образования и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий, а также отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Тем самым граждане сами определяют выбор — получение вакцины, обязательной в данной профессии, либо отказ от вакцины и временное отстранение от работы», — отмечается в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201942/
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