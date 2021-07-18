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Общество
Сюжет: COVID-19

Омбудсмен призывает чиновников не принуждать к вакцинации от COVID-19

Аппарат омбудсмена призывает руководителей всех государственных и муниципальных учреждений воздержаться от принуждения своих сотрудников к вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба института акыйкатчи.

По ее данным, на горячую линию 115 поступает много жалоб из регионов на то, что в связи с распространением коронавируса некоторые чиновники стали принуждать людей к прохождению вакцинации.

Заявители жалуются, что находятся под давлением руководства, которое угрожает им в случае отказа от вакцинации, увольнением или снижением зарплаты. Они подчеркивают, что не хотят получать прививку от COVID-19 принудительно.

«Учитывая большое количество подобных обращений и телефонных звонков, аппарат омбудсмена КР призывает руководителей всех государственных и муниципальных учреждений воздержаться от принуждения своих сотрудников к вакцинации и тем более к запугиванию различными мерами воздействия или репрессиями. Напоминаем, что за такое принуждение и преследования допустившие их руководители организаций будут наказываться по закону», — отметили в институте главного правозащитника страны.

При этом омбудсмен напоминает, что вакцинация — это общая политика стран всего мира, цель которой заботиться о здоровье всего населения.

В институте акыйкатчи согласны с тем, что делать прививку от коронавируса — это правильная мера обеспечения безопасности всего населения Кыргызстана.

Правозащитники рекомендуют Министерству здравоохранения и социального развития провести активную разъяснительную кампанию среди кыргызстанцев, обеспечить им доступ к своевременной информации, чтобы люди шли на вакцинацию добровольно, а не в принудительном порядке.

Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность граждан нашей республики и пресекать любые попытки принуждения к вакцинированию, отмечает омбудсмен.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Кыргызстане вакцинировано 26 тысяч 10 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201518/
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