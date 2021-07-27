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Общество

Поля в Сокулукском районе по-прежнему не поливаются. Фермеры грозят митингами

Поля в Сокулукском районе в критическом положении. Об этом 24.kg сообщили сельхозпроизводители.

По словам Гасана Исаева, крестьяне вынуждены повторно собраться у Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке.

«На четыре села шло всего 1,5 куба воды, хотя должно было быть 8 кубов. Начали делать водооборот, пять дней в один поселок давали воду, пять дней — в другой. Но люди жалуются — обещанного объема воды все равно не поступает. Уже неделю стоим без воды, вообще ничего нет. Сказали, что вода закончилась и больше ее не будет», — отметил он.

«Мы хотим попросить руководство страны хотя бы чуть-чуть снять объем воды, идущей в Казахстан. На 15 дней хотя бы, чтобы второй раз полить кукурузу. Капуста тоже сохнет. Если сейчас не польем в течение 10 дней, то, как и морковка, капуста будет стоить 100 сомов. Ситуация очень критическая», — добавил Гасан Исаев.

«В Нижнем Чуе больше проблем, чем в Джаны-Джере. Там хотя бы второй полив кукурузе дали, а мы не успели. Без второго полива урожая просто не будет. Говорят, всю воду в сторону Сокулука пустили якобы на свеклу», — заметил еще один сельхозпроизводитель.

По словам местных жителей, если сегодня после собрания воду не дадут, им снова придется выходить на акции протеста к зданию кабинета министров.

Несмотря на второй полив, часть посевов кукурузы уже погибла.

Напомним, в начале июня больше 100 жителей сел Джаны-Джер, Камышановка, Нижнечуйское и сельской управы имени Карла Маркса вышли к Дому правительства, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме. Однако ситуация с тех пор только ухудшилась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202185/
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