Поля в Сокулукском районе по-прежнему не поливаются. Фермеры грозят митингами

Поля в Сокулукском районе в критическом положении. Об этом 24.kg сообщили сельхозпроизводители.
По словам Гасана Исаева, крестьяне вынуждены повторно собраться у Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке.
«На четыре села шло всего 1,5 куба воды, хотя должно было быть 8 кубов. Начали делать водооборот, пять дней в один поселок давали воду, пять дней — в другой. Но люди жалуются — обещанного объема воды все равно не поступает. Уже неделю стоим без воды, вообще ничего нет. Сказали, что вода закончилась и больше ее не будет», — отметил он.
По словам местных жителей, если сегодня после собрания воду не дадут, им снова придется выходить на акции протеста к зданию кабинета министров.
Несмотря на второй полив, часть посевов кукурузы уже погибла.
Напомним, в начале июня больше 100 жителей сел Джаны-Джер, Камышановка, Нижнечуйское и сельской управы имени Карла Маркса вышли к Дому правительства, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме. Однако ситуация с тех пор только ухудшилась.