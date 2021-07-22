В Кыргызстане продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. При этом, как выяснилось, далеко не все знают, по какому принципу работают прививки.

Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg о важности вакцинации при формировании иммунитета, об осложнениях после прививок и о гарантиях, которые они дают.

Что представляет собой вакцина?

Вакцина — это препарат биологического происхождения, который помогает организму приобрести иммунитет к конкретному антигену (микробам, вирусам, их токсинам и белкам). Вакцина содержит в себе так называемый «агент», который очень похож на микроорганизм, вызывающий заболевание. Очень часто этот «агент» производится из ослабленных форм микроорганизмов или их поверхностных белков.

Вакцины бывают профилактическими — они направлены на предотвращение или ослабление будущей инфекции, и терапевтическими — они стимулируют иммунитет и способствуют более быстрому освобождению организма от вирусов и микроорганизмов.

Как формируется иммунитет?

Иммунная система — это очень сложный механизм, который можно сравнить с армией.

При попадании антигена (микроорганизма или его белка) в организм тело распознает его как что-то чужое и иммунитет начинает его атаковать, чтобы вирус не начал размножаться и портить микроклимат организма.

Разберем ситуацию на простом примере: микроорганизм — это вооруженный противник соседнего государства, который вторгся в нашу страну, но противостоять целой армии в одиночку он не может и поэтому начинает активно размножаться, быстро воспроизводя себе подобных.

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Наша же армия в лице иммунитета отправляет на сражение бойцов — лейкоциты, лимфоциты и другие клетки белой крови. Так как армия противника гораздо больше, организм начинает вырабатывать большее количество защитных клеток. Пока идет бойня, микроорганизмы погибают и выделяют токсин, за счет которого происходит повышение температуры, появляется слабость и заболевший чувствует себя плохо. Такая «война» может продолжаться достаточно долго. Организм начинает страдать, не справляясь с «врагом», в результате чего врачи начинают подключать «тяжелую артиллерию» в виде препаратов.

Антитела являются своеобразными пограничниками, защищающими наш организм от агрессивного вторжения извне.

Итог таких сражений следующий: наш иммунитет вырабатывает особые клетки, которые называются антителами. Эти «воины» тщательно запоминают врага по всем его параметрам и имеют четкую установку, при повторном проникновении возбудителя в организм сразу же его уничтожать, не давая размножиться.

Как вакцина помогает формировать иммунитет?

По сути при вакцинации человека заражают той или иной инфекцией, но количество микроорганизмов, которое вводят в организм, настолько мизерно и они настолько слабы, что вакцинируемый не заболевает.

Ослабленный микроорганизм не способен глубоко проникать и размножаться в нашем организме, но иммунная система распознает антиген и вырабатывает антитела, которые сразу же уничтожают его и остаются в крови, чтобы в случае его дальнейшего появление так же быстро сработать. Антитела сохраняются в организме достаточно долгое время и в отдельных случаях могут обеспечивать пожизненный иммунитет.

Но, к великому сожалению, не от всех инфекций есть вакцины и не ко всем микроорганизмам могут вырабатываться антитела.

Существует Календарь профилактических прививок, и в соответствии с ним первую прививку человек получает в первые сутки своей жизни.

А теперь представьте, что было бы, не придумай человечество вакцины. В каком жутком риске мы бы жили, как часто болели и насколько высока была бы смертность.

Кому можно прививаться, а кому нет?

Действительно, есть ряд противопоказаний к вакцинации. И эти противопоказания делятся на абсолютные и относительные.

Абсолютные противопоказания: иммунодефицитные состояния, злокачественные опухоли, сильная реакция на предыдущую вакцину (температура выше 40 градусов, заметный отек и гиперемия в области укола, тяжелые аллергические реакции на компонент вакцины, анафилактический шок). При этих состояниях вакцинация не проводится.

Относительные противопоказания: любые заболевания в острой фазе, обострение хронических заболеваний, постоперационные состояния, недавнее переливание крови, прием некоторых препаратов, контакт с инфекционным больным. В этом случае вы получаете медотвод. К вопросу вакцинации можно вернуться через 2-4 недели после полного выздоровления или сделать прививку в один из периодов ослабления хронической патологии.

В любом случае перед получением прививки необходимо посетить врача, который оценит состояние вашего здоровья и даст разрешение на вакцинацию.

Если речь идет о нетяжелых кратковременных болезнях, типа ОРВИ, прививку можно ставить сразу же после нормализации основных симптомов заболевания, например температуры.

Почему после прививки случаются осложнения?

Как мы уже выяснили, вакцина — это тот же вирус или бактерия, которые находятся в ослабленном состоянии, и наш организм дает на него реакцию в виде иммунного ответа.

В норме после прививки могут быть следующие симптомы: повышение температуры до 39 градусов, общая слабость, болезненность и легкое покраснение в месте укола. В нормальных условиях эти симптомы исчезают в течение первых двух дней после вакцинации. То есть можно сказать, что мы перенесли заболевание экспресс-путем за пару дней.

Поствакцинальные осложнения могут привести в том числе и к летальному исходу.

Но бывают такие случаи, когда происходят тяжелые поствакцинальные реакции, и это напрямую связано с несоблюдением рекомендаций врачей. Если после вакцинации вам сказали не мочить место прививки, не есть потенциально аллергические продукты, не употреблять алкоголь, исключить физические нагрузки на определенное время, то эти советы стоит выполнять, а не пренебрегать ими. Это важно.

Вакцины от COVID-19 опасны?

Пройдя вакцинацию, вы получаете 100-процентную гарантию того, что в случае заболевания вы перенесете его легко или даже бессимптомно.

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Все вакцины против коронавируса, которые есть сейчас в мире, не дают 100-процентной гарантии, что вы не заболеете. После нее вырабатываются антитела, которые обеспечивают иммунитет на определенный срок. Но в силу индивидуальных особенностей каждого организма у кого-то их вырабатывается больше, у кого-то меньше.

Многие в Кыргызстане сейчас отказываются от вакцинации по причине того, что кто-то из знакомых сделал прививку и заболел коронавирусной инфекцией. В этом случае стоит отметить, что после вакцинации иммунитет занят выработкой антител и формированием иммунного ответа на антиген. Он становится восприимчив к любой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

С момента введения антигена в организм и до появления антител проходит определенное время, как раз в этот момент мы и можем подцепить какую-нибудь «заразу».

Вакцина не является причиной заболевания COVID-19. Причина в слегка ослабленном иммунитете, который занят формированием антител.

Именно по этой причине врачи рекомендуют после вакцинации, первые дни особенно, строго соблюдать меры предосторожности — носить маски, держать дистанцию и прочее.