Антитела после прививки от COVID-19 не обнаружены. Что делать?

Кыргызстанцы делятся в соцсетях результатами исследования на коллективный иммунитет. У одних уровень антител высокий, у вторых — низкий, а у третьих их вовсе не обнаружено даже после получения двух компонентов вакцины. Пользователи Сети нашли это странным.

«Да, у некоторых антитела не показывают, тем не менее они защищают от COVID-19. Ранее проводили исследование среди тех людей, у которых антитела не вышли, при заражении иммунитет полностью справился с болезнью», — прокомментировалив Республиканском центре иммунопрофилактики.

Ранее глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что эффективность Sinopharm составляет 70-80 процентов, «Спутника V» — 95 процентов.

«В 25 процентах случаев первая вакцина может не вырабатывать иммунитет. Как в моем случае: привился, но заболел. Но и я, и другие сотрудники Минздрава, которые в одно время заразились коронавирусом, выздоровели. А один наш юрист умер — он не делал прививку», — говорил чиновник.

Напомним, чтобы оценить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев, ученые провели исследование совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Кыргызстанцев с 28 июня по 2 июля приглашали на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

Тесты на антитела сдали более 13 тысяч человек. Пробы из регионов доставляли в Бишкек, а затем отправили в Санкт-Петербург.