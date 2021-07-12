Кыргызстанцы две недели не могут получить результаты анализов на антитела. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, они сдавали бесплатные тесты в рамках исследования по определению коллективного иммунитета к коронавирусу. «Сдавали анализы 28 июня. Обещали, что через пять дней отправят результаты на электронную почту или на номер телефона. Но до сих пор их нет», — говорит читательница.

Руководитель РНПЦ по контролю вирусных инфекций при НПО «Профилактическая медицина» Зуридин Нурматов ранее обещал 24.kg, что результаты будут отправлены участникам исследования до 11 июля.

«Тесты на антитела сдали более 13 тысяч человек. Предыдущие исследования мы проводили только в областных центрах и некоторых районах. А в этот раз — во всех районах и городах страны, даже в самых отдаленных районах, как Чаткал, Ала-Бука, взяли пробы. Честно говоря, трудно было собрать, доставить сюда и отправить их в Санкт-Петербург. Но до 11 июля все результаты будут готовы и отправлены», — говорил Зуридин Нурматов.

Результаты исследований до сих пор неизвестны.

Отметим, для того чтобы оценить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев, ученые провели исследование совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Кыргызстанцев с 28 июня по 2 июля приглашали на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

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