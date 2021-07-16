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Общество

«Орел и решка» в Кыргызстане. Передача выйдет в сентябре

Ведущие популярного телешоу о путешествиях «Орел и решка» посетили Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в департаменте туризма при Министерстве экономики и финансов.

По их данным, съемки проходили в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях, а также в Бишкеке с 1 по 17 июля 2021 года.

Секреты передачи пока не раскрывают. В эфир она выйдет в сентябре.

Команда «Орла и решки» уже приезжала в Кыргызстан несколько лет назад. В том выпуске ведущие исследовали Бишкек, джайлоо-туры, Иссык-Куль и охоту с беркутами.

В конце каждого выпуска ведущие зарывают бутылку со $100. Нашедший клад забирает его себе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201382/
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