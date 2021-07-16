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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Китайская вакцина обошлась Кыргызстану дешевле «Спутника V»

Китайская вакцина Sinopharm обошлась Кыргызстану дешевле российского «Спутника V». Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, китайская сторона попросила не озвучивать точную стоимость препарата. «Сейчас договариваемся о поставках следующей партии в 1,25 миллиона доз. Вопрос уже решен. С доставкой проблем тоже быть не должно. Просим о помощи наших международных партнеров», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что Кыргызстану один компонент «Спутника V» обходится примерно в $10.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201316/
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