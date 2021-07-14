Дело Эндрю Качинса. Экс-президент АУЦА признает свою вину частично

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой продолжается заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса.

«Я путешествовал по всему миру с этими лекарствами. Никогда с ввозом проблем не было. Я признаю вину частично. Я нарушил закон, который считает, что фокалин и лоразепам являются психотропными веществами здесь. Я не знал об этом. Если бы знал, не сделал бы так. Я не сумасшедший наркоман», — сказал он.