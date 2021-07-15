Нехватка воды. В Кыргызстане построят обводной Чуйский канал

В Кыргызстане построят обводной Чуйский канал — 2. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, дирекция строительства водохозяйственных объектов Государственного агентства водных ресурсов объявила тендер на проведение проектно-изыскательских работ по строительству канала. На эти цели запланировано потратить 80 миллионов сомов. Работу необходимо завершить до 1 марта 2022 года.

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В проекте необходимо предусмотреть схему орошения ОЧК-2, ВБЧК, Р-12, ЮБЧК, водозабора из Бурулдайского водохранилища.

Напомним, Кыргызстан столкнулся с засухой. В Бишкеке накануне к зданию правительства выходили около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».