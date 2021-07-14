Вакцинация от COVID-19. За сутки привились более 11 тысяч человек

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса привились 11 тысяч 575 человек, из них второй дозой — 1 тысяча 673. Об этом сообщает Минздрав на официальной странице в Facebook.

По данным на 14 июля, по стране вакцинировано 140 тысяч 922 человека, в том числе второй дозой — 87,1 тысячи.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.