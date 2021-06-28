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Общество

В Таджикистане задержаны четверо граждан КР. Они третий месяц ждут суда

В Жерге-Тальском районе Таджикистана задержаны четверо граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил отец одного из них Назар Махмудов.

По его словам, его 34-летний сын Айбек Махмудов был задержан 10 апреля 2021 года в Жерге-Тальском районе.

«Мой сын поехал за своей женой, которая ранее уехала к родным в Таджикистан. У них в Кыргызстане остался грудной ребенок. По приезде моего сына арестовали. Через несколько дней он написал, что его этапируют в Душанбе. С тех пор у меня нет связи с сыном. У него нет ни адвоката, ни знакомых в Душанбе. Я не знаю, что с ним и как он. Мы обращались в посольство Кыргызстана в Таджикистане, МИД. В МИД ответили, что ведется работа», — говорит Назар Махмудов.

По данным активиста Акима Кожоева, в апреле вместе с Айбеком Махмудовым задержаны еще трое граждан КР, находящиеся в Жерге-Тальском районе: Абдулбос Нуридинов, Иброим Мурзамидинов, Хатамбек Эгембердиев.

«Они все приехали из КР повидать родителей и родственников, которые проживают в Таджикистане. Из-за закрытия КПП в Чон-Алайском районе они перешли границу через контрольно-пропускные пункты в Согдийской области. Их теперь обвиняют в незаконном пересечении границы. Никому из родных не разрешают свидания. Несмотря на обращения в МИД, никто из посольства КР в РТ не посетил кыргызстанцев», — сообщил Аким Кожоев.

По словам родных, на этой неделе ожидается суд над кыргызстанцами. В соответствии с 335-й статьей УК РТ за незаконное пересечение границы может грозить штраф в размере от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (около 222-444 тысяч сомов) или лишение свободы от двух до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199101/
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