Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс просит суд рассматривать его дело без СМИ

Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс попросил, чтобы его дело рассматривалось в закрытом режиме, без участия СМИ. Ходатайство он озвучил в ходе слушания.

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой проходит второе заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента университета АУЦА Эндрю Качинса.

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«В течение последних двух с половиной месяцев мы страдали от нападений прессы. Это очень тяжело терпеть. Даже после первого слушания журналистка 24.kg написала, что моя супруга якобы напала на нее. Я прошу, чтобы ее не было во время слушания», — сказал Эндрю Качинс, обращаясь к судье.

Помощник прокурора Первомайского районного суда Канатбек Айтбаев отметил: чтобы журналист покинула зал заседание, судебное слушание должно быть объявлено закрытым.

«Противоправных действий со стороны журналиста не вижу. Думаю, со стороны представителя СМИ нет препятствий», — сказал Канатбек Айтбаев и оставил вопрос на усмотрение суда.

Отметим, судебный процесс по делу бывшего директора АУЦА Эндрю Качинса изначально объявлен открытым.

На первом заседании супруга Эндрю Качинса всячески воспрепятствовала освещению процесса. Она вела себя агрессивно в отношении журналиста. В момент съемки она выхватила сотовый телефон корреспондента 24.kg и потребовала впредь не фиксировать на камеру происходящее.

Судья удалилась в совещательную комнату.

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Эндрю Качинса обвиняют по по статьям УК КР «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта», а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

Напомним, в апреле его вызвали на допрос. На его имя пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». При вскрытии выяснилось, что внутри были психотропные вещества. Иностранец не смог представить какие-либо документы на медикаменты.