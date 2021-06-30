Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон

Супруга экс-президента АУЦА Эндрю Качинса напала на журналиста 24.kg и пыталась отобрать телефон.

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой прошло первое заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента университета АУЦА Эндрю Качинса.

Ни адвокат, ни сам обвиняемый не стали комментировать дело.

Во время освещения процесса супруга экс-президента АУЦА препятствовала работе журналиста. Во время съемки она выхватила сотовый телефон корреспондента и потребовала впредь не фиксировать на камеру происходящее.

Отметим, процесс проходит открыто.

Напомним, в апреле Эндрю Качинса вызвали на допрос. На его имя пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». При вскрытии выяснилось, что внутри были психотропные вещества. Иностранец не смог представить какие-либо документы на медикаменты. Ему вручено уведомление о подозрении по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

9 июня Эндрю Качинс покинул пост президента АУЦА. На сегодня он находится под подпиской о невыезде.