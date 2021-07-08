Задержанного в РФ кыргызстанца выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Задержанного в РФ кыргызстанца отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, 6 июня решением компетентных органов Российской Федерации в отношении Эсена Мажитова ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде.

В связи с этим кыргызстанец освобожден из-под стражи из СИЗО.

Между тем отмечается, что экстрадиционная проверка в отношении Эсена Мажитова не завершена.

Сотрудники посольства КР в РФ поддерживают связь с адвокатом гражданина.

Напомним, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили против него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая 2020 года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.