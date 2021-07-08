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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Россия отказала в экстрадиции кыргызстанца Эсена Мажитова в Таджикистан

Россия отказала в экстрадиции кыргызстанца Эсена Мажитова в Таджикистан. Об этом 24.kg сообщили его родные.

По их словам, решение принято накануне.

Напомним, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили против него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая 2020 года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200285/
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