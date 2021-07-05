Власти передумали выплачивать деньги лицам с инвалидностью вместо путевок

Власти Кыргызстана передумали выплачивать деньги лицам с инвалидностью вместо путевок на санаторно-курортное лечение. Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения и социального развития.

Ведомство предлагает признать утратившим силу постановление правительства «Об утверждении Временного положения о порядке возмещения денежных средств, связанных с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение лицами с ограниченными возможностями здоровья», принятого в августе 2020 года.

Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» предусматривает право на санаторно-курортное лечение для всех граждан с инвалидностью один раз в пять лет.

В то же время в справке-обосновании указывается, что Закон «О государственных закупках» требует отклонения конкурсной заявки, если поставщики (подрядчики) имеют задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам.

В связи с чем ежегодно по итогам конкурсного отбора проходят до трех оздоровительных учреждений, что ограничивает права граждан с инвалидностью на самостоятельный выбор санаторно-курортного учреждения.

Свою инициативу министерство объясняет заботой о лицах с инвалидностью, поскольку не все из них самостоятельно получают денежные средства: «Денежные средства могут быть использованы по потребности семьи. Также присутствует риск совершения коррупционного деяния участниками процедуры», — говорится в справке-обосновании.

Согласно данным Национального статкомитета, на 2020 год средняя стоимость путевки на санаторно-курортное лечение на один день составляет 1,3 тысячи сомов. По итогам тендера максимальная — 22 тысячи 900 сомов (на 20 дней).

В документе отмечается, что ежегодно количество получателей денежных средств взамен путевок будет составлять 30 тысяч человек. Прогнозируемая потребная сумма возмещаемых денежных средств ежегодно будет составлять 468,2 миллиона сомов.