Лица с инвалидностью будут получать денежные выплаты вместо путевок на курорты

Лица с ограниченными возможностями здоровья смогут получать денежные пособия вместо путевок на санаторно-курортное лечение. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров.

По его словам, правительство утвердило порядок возмещения расходов на санаторно-курортное лечение ЛОВЗ.

«Раньше были пробелы, которые ущемляли их права. Согласно законодательству, государство гарантирует лечение граждан с инвалидностью в санаторно-курортных учреждениях. Но отбор здравниц проводился на основании закона о госзакупках, не все санаторно-курортные учреждения могли участвовать в тендерах по разным причинам. Это сильно ограничивало права ЛОВЗ. Например, врач давал направление в одно учреждение, а мы — путевку в другое, которое выиграло в тендере», — отметил Улукбек Кочкоров.