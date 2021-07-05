Отключение света в центре Бишкека. На ТЭЦ сработала система защиты оборудования

Оборудование ТЭЦ не пострадало во время аварийного отключения. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По данным компании, на ТЭЦ Бишкека сработала система защиты оборудования.

«Сегодня в 15.10 отключились линии на подстанции «Пенько-Джутовая 1 и 2», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что персонал ТЭЦ больше всех заинтересован в безаварийном прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП). «Все необходимые работы производятся по графику, срывов нет. Подготовка к зиме начинается сразу после окончания очередного ОЗП», — сказали в компании.

Отметим, только три дня назад — 2 июля — центр столицы также остался без электричества. Энергетики поясняли, что на ТЭЦ Бишкека отключился трансформатор Т-2, обесточились линии по 35 киловольт и 6 киловольт, кабельная линия 35 киловольт «Пенько-Джутовая» — 1 и 2, кабельная линия — 35 киловольт «Энергострой» и кабельная линия 35 киловольт «Автомаш». Обесточились линии КЛ 6, отходящие от ГРУ 6 киловольт.