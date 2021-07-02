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Общество

Центр Бишкека остался без света. Пояснения энергетиков

Сегодня около 10.00 в центре столицы прервалось энергоснабжение. Об этом 24.kg сообщали многочисленные читатели. Редакция информагентства также оказалась без света.

Бишкекчане отмечали, что в разных частях города света не было от 20 минут и более. Подавать электроэнергию начали в 10.40. Однако затем электричество вновь отключалось. Некоторые районы по-прежнему без света. При этом никаких плановых ремонтных работ в этой части Бишкека не проводится.

Как сообщили редакции в ОАО «Северэлектро», сегодня в 10.04 на ТЭЦ Бишкека отключился трансформатор Т-2, обесточились линии по 35 кВ и 6 кВ, кабельная линия 35 кВ «Пенько-Джутовая» — 1 и 2, кабельная линия — 35 кВ «Энергострой» и кабельная линия 35 кВ «Автомаш». Обесточились линии КЛ 6 отходящих от ГРУ 6 кВ.

Ситуация находится под контролем, заверяют в компании.

В данное время персонал работает над восстановлением оборудования.

В некоторых квадратах города подача электричества уже возобновлена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199667/
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