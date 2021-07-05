Второй раз за три дня. Центр Бишкека опять остался без света из-за аварии

Центр Бишкека опять остался без света из-за аварии. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

По данным компании, произошло повреждение на линии на подстанции «Пенько-Джутовая».

«Сейчас идет переподключение абонентов», — отметили в компании.

Отметим, только три дня назад — 2 июля — центр столицы также остался без электричества. Энергетики поясняли, что на ТЭЦ Бишкека отключился трансформатор Т-2, обесточились линии по 35 киловольт и 6 киловольт, кабельная линия 35 киловольт «Пенько-Джутовая» — 1 и 2, кабельная линия — 35 киловольт «Энергострой» и кабельная линия 35 киловольт «Автомаш». Обесточились линии КЛ 6, отходящие от ГРУ 6 киловольт.