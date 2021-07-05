Аномальная жара. Будут ли сокращать продолжительность рабочего дня?

Продолжительность рабочего дня сокращать из-за аномальной жары не будут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

Отметим, что этот вопрос поднимается ежегодно после резкого повышения температуры. Согласно инструкции гидрометеорологии, при аномальной жаре максимальная температура воздуха +40 градусов и выше держится непрерывно в течение пяти дней и более. Такого повышения в Кыргызстане не наблюдалось.

«По Трудовому кодексу КР работодатели должны обеспечивать в организациях безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда», — отметили в ведомстве.

По данным Кыргызгидромета, 23 июня 2005 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране — 40,9 градуса. Это продлилось только один день.

Напомним с 4 по 8 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода.

Согласно прогнозу синоптиков, 7-8 июля ожидается повышение температуры воздуха до +39-41 градуса тепла в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. До +37-39 градусов — в Таласской области.

Напомним, 16 июля 2015 года в Кыргызстане сокращали рабочий день на один час из-за аномальной жары. Тогда МЧС прогнозировало, что воздух прогреется до 44 градусов.