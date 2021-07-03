Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. По его данным, с 4 по 8 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода.

Согласно прогнозу синоптиков, 7-8 июля ожидается повышение температуры воздуха до +39-41 градуса тепла в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. До +37-39 градусов — в Таласской области.

Медики напоминают кыргызстанцам: в жаркие дни по возможности ограничить физическую активность, пить больше воды, носить головные уборы и применять средства защиты для кожи.

Ранее стало известно, что 7 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Данные публиковались на сайте «Погода и климат». В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила +36,7 градуса. Это на семь градусов выше нормы. До такой же отметки, напомним, столбик термометра поднялся и 2 июня, когда также был установлен температурный рекорд.