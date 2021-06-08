Рекорды продолжаются. 7 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке

7 июня 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 36,7 градуса. Это на семь градусов выше нормы. До такой же отметки, напомним, столбик термометра поднялся и 2 июня, когда также был установлен температурный рекорд.

Кроме того, самыми жаркими в истории наблюдений стали 1, 3 и 6 июня, когда воздух прогрелся до +35,5, 34,7 и 35,4 градуса соответственно.

Самым холодным 7 июня было в 1952-м, когда воздух прогрелся только до +8,6 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.