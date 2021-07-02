16:46
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане растет количество детских интернатов

В Кыргызстане с каждым годом увеличивается количество детских учреждений интернатного типа (ДУИТ). Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Институт детства» Нуржамал Джакубова.

По ее словам, в 2012 году функционировало 117 таких объектов, а сейчас уже больше 140.

«В 2012-м в республике приняли решение об оптимизации, сокращении государственных детских интернатов. Это наши международные обязательства. По Конвенции о правах ребенка дети должны расти в семейном окружении (в биологической или приемной семье). Получается, что мы стараемся сократить количество детей в госучреждениях, но у нас как грибы растут частные объекты, в том числе религиозные», — сказала Нуржамал Джакубова.

При этом только 5 процентов детей от общего числа являются сиротами, а 95 процентов имеют родителей либо одного из них.

В отчете ОФ «Институт детства» по результатам мониторинга деятельности частных ДУИТ госорганам рекомендуют ввести мораторий на открытие таких объектов, в том числе религиозных. Минюсту при регистрации юрлиц советуют исключать из уставов пункты, содержащие организацию пансионов круглосуточного содержания детей в трудной жизненной ситуации. А Минсоцразвития следует разработать систему мониторинга частных ДУИТ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199710/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Кульджинском районе двое детей утонули в реке
В Араванском районе убили 12-летнего мальчика
В Минздраве рассказали о вреде электронных сигарет для детей
Гибель ребенка в детдоме. Замглавы Минобразования получила выговор
На Иссык-Куле милиционеры навестили детей, пострадавших в баткенских событиях
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление
Для 600 детей из уязвимых семей города Ош организовали летний отдых
Поедут самые лучшие! Названы критерии отбора школьников из Кыргызстана в «Артек»
Заброшенность и иллюзия безнаказанности. Почему дети идут на преступление
Отдых в «Артеке». Кыргызстан ждет разрешения от Роспотребнадзора
Популярные новости
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Израиль включил Кыргызстан в&nbsp;список стран, поездки в&nbsp;которые не&nbsp;рекомендуются Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на&nbsp;счет ГКНБ 20&nbsp;миллионов сомов Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
Бизнес
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
G-Drive&nbsp;&mdash; движущая сила. Получайте в&nbsp;два раза больше баллов весь июль G-Drive — движущая сила. Получайте в два раза больше баллов весь июль
MegaCom продолжает работы по&nbsp;улучшению сети MegaCom продолжает работы по улучшению сети
Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии! Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!
2 июля, пятница
16:29
Президент Кыргызстана назначил госсекретаря Президент Кыргызстана назначил госсекретаря
16:26
В Кыргызстане растет количество детских интернатов
16:09
Мошенник, находящийся в международном розыске, задержан в Кыргызстане
16:03
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
15:57
Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке