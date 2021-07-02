В Кыргызстане растет количество детских интернатов

В Кыргызстане с каждым годом увеличивается количество детских учреждений интернатного типа (ДУИТ). Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Институт детства» Нуржамал Джакубова.

По ее словам, в 2012 году функционировало 117 таких объектов, а сейчас уже больше 140.

«В 2012-м в республике приняли решение об оптимизации, сокращении государственных детских интернатов. Это наши международные обязательства. По Конвенции о правах ребенка дети должны расти в семейном окружении (в биологической или приемной семье). Получается, что мы стараемся сократить количество детей в госучреждениях, но у нас как грибы растут частные объекты, в том числе религиозные», — сказала Нуржамал Джакубова.

При этом только 5 процентов детей от общего числа являются сиротами, а 95 процентов имеют родителей либо одного из них.

В отчете ОФ «Институт детства» по результатам мониторинга деятельности частных ДУИТ госорганам рекомендуют ввести мораторий на открытие таких объектов, в том числе религиозных. Минюсту при регистрации юрлиц советуют исключать из уставов пункты, содержащие организацию пансионов круглосуточного содержания детей в трудной жизненной ситуации. А Минсоцразвития следует разработать систему мониторинга частных ДУИТ.