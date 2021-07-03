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Общество
Сюжет: Полезные советы

Кровопийцы. Как спастись от комаров и москитов?

Для одних лето — сезон начала отпусков, для других — время борьбы с назойливыми и крайне неприятными насекомыми — комарами и москитами. При этом зуд — одно из наименьших зол, которое таят в себе их укусы.

Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg о том, чем отличаются комары и москиты, почему они опасны, какие болезни разносят и как с ними бороться.

1

Комары и москиты. В чем их разница?

На первый взгляд может показаться, что эти насекомые очень похожи и существенной разницы между ними нет, но это не так. Это два разных вида, относящихся к одному семейству.

Главная отличительная особенность москитов — беззвучность. Комары в полете издают раздражающий писк. Москиты, напротив, летят тихо и весьма неуклюже.

Комары более крупные — от 5 миллиметров и больше. Их крылья в покое всегда прижаты к тельцу. Москиты более мелкие, до 3 миллиметров в длину. Их тело покрыто волосками, за счет чего они выглядят слегка мохнатыми. Крылья в покое находятся под прямым углом по отношению к тельцу.

2

Почему комары кусаются больнее москитов?

При укусе москит выделяет со слюной особые ферменты, которые обезболивают место укуса и не дают крови свернуться. Поэтому человек ничего не чувствует. Комар таких ферментов не выделяет. Его укус чувствителен и неприятен.

3

Правда, что они питаются не кровью, а нектаром?

Ни комары, ни москиты не используют кровь для питания. Они, как и большинство насекомых, питаются нектаром и соком растений. Кровь им необходима для размножения. Поэтому у москитов и комаров кусаются только самки. К слову, от количества высосанной ими крови напрямую зависит объем их потомства.

4

Кого чаще кусают комары и почему?

Свою будущую жертву они находят по запаху. В этом им помогает химический след углекислого газа, который мы выдыхаем. Чем чаще вы дышите, тем выше риск быть укушенным.

В зоне риска — дети, беременные женщины, люди с избыточной массой тела, и те, кто занимается физическим трудом и спортом.

Помимо углекислого газа, в выборе жертвы большую роль играют вещества, которые выделяются вместе с потом — молочная кислота, аммиак и ацетон. Алкоголь не исключение. Продукты распада спирта для комаров тоже приманка.

Однако, сказать однозначно, кого комары кусают чаще, а кого реже, невозможно. Каждая самка насекомого индивидуально выбирает идеальный для ее потомства питательный состав — кровь. В ее мозге формируются так называемая одоральная карта, в которой закладываются характеристики крови. Когда приходит время кладки яиц, самка «вспоминает», какой состав был наиболее благоприятен и ищет жертву по этим параметрам.

5

Чем они могут заразить человека?

Комары — переносчики возбудителей геморрагических лихорадок: Желтая лихорадка, лихорадка Денге и лихорадка Чикунгунья, а также малярии. Инкубационный период у геморрагических лихорадок от 3 до 10 дней. У малярии от 7 дней до 21 дня, встречается и длительная инкубация от 6-14 месяцев. Первый симптом — на фоне полного здоровья резко поднимается температура до 39-41 градуса, озноб и боль в мышцах.

Москиты разносят москитную лихорадку и лейшманиоз. Москитная лихорадка развивается на 3-5 день после укуса, начинается с высокой температуры в 39-40 градусов, сильной головной боли и боли в области глаз, покраснения лица и глаз. Лейшманиоз чаще встречается в виде кожной и слизисто-кожной форме, которые характеризуются появлением глубоких и очень болезненных язв.

При появлении тех или иных симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

6

Могут ли комары предать через кровь ВИЧ и гепатиты?

Такое заблуждение существует и встречается довольно часто. Эти вирусы, к счастью, попадая в организм насекомых, гибнут. Так что нет — заразиться ВИЧ или гепатитами от укусов комаров и москитов невозможно.

Последнее время все чаще приходится сталкиваться с новым заблуждением. Якобы комары через кровь могут передать COVID-19.

Спешу успокоить — нет, не могут! Коронавирус передается только воздушно-капельным путем.

7

Как обезопасить себя от их укусов?

Есть два способа: химический и физический. Начнем с физического. Он самый простой и безопасный. Ограничиваем доступ к телу. Используем москитные сетки, накомарники, пологи, плотную одежду.

Химический способ предусматривает использование инсектицидов и репеллентов. Первые очень токсичны и на кожу их не наносят, обрабатывают только помещения. Вторые можно наносить на кожу. Они отпугивают насекомых. К слову, самые эффективные репелленты те, которые имеют в составе синтетическое соединение DEET или соевое масло.

8

Насколько хороши народные методы?

Можно встретить большое количество рецептов приготовления репеллентов в домашних условиях на основе различных эфирных масел, но они не эффективны и не отпугивают кровососущих. За исключением эфирного масла герани, которое оказывает слабый, но все-таки эффект.

9

Как защитить от кровососов свое жилье?

Помогут только инсектициды. Сегодня на рынке их выбор практически неограничен: фумигаторы, поджигаемые спирали, электронные приборы со сменными картриджами. Но при их использовании следует помнить, что это химические вещества и при их работе помещения необходимо проветривать, чтобы исключить опасные для человека концентрации.

Из очевидной защиты — установка на окна москитных сеток, а также завешивание дверей марлей или тонкими шторами.

10

Как снять зуд, если вас все же покусали?

При укусе комар вводит свою слюну с белком, который не дает крови свернуться. Наш организм распознает чужеродный белок и начинает с ним бороться. Отсюда зуд, отек и покраснения.

Зудящее место мы сразу же начинаем чесать, чем делаем себе только хуже, загоняя слюну комара глубже.

Чтобы чужеродный белок быстрее распался, нужно прогреть место укуса чем-то очень теплым. Подойдет горячая вода или теплая ложка. Для облегчения зуда впоследствии, хорошо помогают мази с ментолом, а также компрессы из настойки перечной мяты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199705/
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