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Общество

Город для пешеходов. Активисты отвоевали у машин тротуар возле ЦУМа

Активисты движения Peshсom отвоевали тротуар возле ЦУМа. Об этом они сообщили в своем микроблоге в Twitter.

«Вчера весь день связывались с УПСМ, они выезжали на место, говорили с администрацией ЦУМа. Представители ТРЦ, кстати, сказали нам, что теперь хотят установить там скамейки и урны!» — написали активисты.

Отметим, что в выходные активисты устроили пикник на тротуаре у ЦУМа, где паркуются автовладельцы.

Facebook/движение Peshkom
Фото Facebook/движение Peshkom. В выходные активисты устроили пикник на тротуаре у ЦУМа

«Парковка занимает две трети тротуара, а здесь большой поток пешеходов. Они вынуждены практически протискиваться между машинами и зданием торгового центра. Мы устроили пикник, чтобы обратить внимание на это, а также показать, что парковку можно использовать в пользу пешеходов — на месте одной машины свободно разместились 16 человек», — отметили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199561/
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