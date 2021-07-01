Город для пешеходов. Активисты отвоевали у машин тротуар возле ЦУМа

Активисты движения Peshсom отвоевали тротуар возле ЦУМа. Об этом они сообщили в своем микроблоге в Twitter.

«Вчера весь день связывались с УПСМ, они выезжали на место, говорили с администрацией ЦУМа. Представители ТРЦ, кстати, сказали нам, что теперь хотят установить там скамейки и урны!» — написали активисты.

Победа! Мы отвоевали тротуар возле ЦУМа!!!



Вчера весь день связывались с УПСМ, они выезжали на место, говорили с администрацией ЦУМа. Мы выезжали вслед за ними) Представители ТРЦ, кстати, сказали нам, что теперь хотят установить там скамейки и урны!



Было / стало pic.twitter.com/JkeNYQknQa — Peshcom (@peshcombishkek) July 1, 2021

Отметим, что в выходные активисты устроили пикник на тротуаре у ЦУМа, где паркуются автовладельцы.

Фото Facebook/движение Peshkom. В выходные активисты устроили пикник на тротуаре у ЦУМа

«Парковка занимает две трети тротуара, а здесь большой поток пешеходов. Они вынуждены практически протискиваться между машинами и зданием торгового центра. Мы устроили пикник, чтобы обратить внимание на это, а также показать, что парковку можно использовать в пользу пешеходов — на месте одной машины свободно разместились 16 человек», — отметили они.