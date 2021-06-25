В Кыргызстане есть все штаммы коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель РНПЦ по контролю вирусных инфекций при НПО «Профилактическая медицина», доктор медицинских наук Зуридин Нурматов.

По его словам, в мире существует система эпидемиологического надзора. Есть лаборатории, которые наблюдают за мутацией нового вируса.

«Мы выделяем необычные случаи и отправляем анализы в специальные лаборатории России, Европы, США, в том числе ВОЗ. По результатам этих тестов у нас выявлены все штаммы: индийский, британский, южноафриканский, бразильский. Все есть. Последние резкие скачки количества заразившихся коронавирусом тоже связаны с этими мутациями. Скорость распространения этих мутировавших видов COVID-19 по сравнению с первичным вариантом на 50-70 процентов выше», — отметил Зуридин Нурматов.